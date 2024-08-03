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Дандыкин: Власти Украины затеяли «дьявольскую игру» против России

Дандыкин: Власти Украины затеяли «дьявольскую игру» против России

Киев ведет «дьявольскую игру» против Москвы. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин. Он пояснил, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава киевского режима Владимир Зеленский заговорили о переговорах только для того, чтобы собрать силы и ударить на определенных направлениях.

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