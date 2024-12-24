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Солдаты ВСУ ищут контакт с российскими штурмовиками для сдачи в плен

Солдаты ВСУ ищут контакт с российскими штурмовиками для сдачи в плен

Солдаты ВСУ стараются сдаться, подходя к российским штурмовикам для избежания уничтожения своими. Замполит отряда имени Максима Кривоноса рассказал о рисках и сложностях сдачи в плен на фоне современных технологий на фронте.

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