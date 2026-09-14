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Журналист Губерниев: Батраков скоро станет фундаментальным игроком "Галатасарая"

Журналист Губерниев: Батраков скоро станет фундаментальным игроком "Галатасарая"

Журналист Дмитрий Губерниев заявил, что Алексей Батраков скоро станет фундаментальным игроком турецкого «Галатасарая», передает «Матч ТВ».

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