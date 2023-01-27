Военное обозрение

3 323 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марина Фролова
    Россия тоже может поддерживать закулисно палестинцев. И не только их. А наш МИД пусть выражает озабоченность терактам...Посол Израиля в Г...
  • igor kim
    Если тайно поддерживают, то зачем на это намекать.Посол Израиля в Г...
  • Николай Герасименко
    Гибель темнокожег...

Пентагон: Украине будет крайне трудно обеспечивать боеспособность танков Abrams, так как они очень сложны в обслуживании

Пентагон: Украине будет крайне трудно обеспечивать боеспособность танков Abrams, так как они очень сложны в обслуживании

На фоне заявлений главы киевского режима Зеленского о том, что в «танковую коалицию» вошли уже 12 стран, в самих этих странах всё острее обозначается дискуссия по поводу поставок.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх