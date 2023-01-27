Пентагон: Украине будет крайне трудно обеспечивать боеспособность танков Abrams, так как они очень сложны в обслуживании

На фоне заявлений главы киевского режима Зеленского о том, что в «танковую коалицию» вошли уже 12 стран, в самих этих странах всё острее обозначается дискуссия по поводу поставок.
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