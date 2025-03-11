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Появилось видео из атакованной БПЛА квартиры на 20 этаже многоэтажки в Сапроново

Появилось видео из атакованной БПЛА квартиры на 20 этаже многоэтажки в Сапроново

Жильцы квартиры спаслись чудом вместе с кошкой, пострадал сосед сверху.В городе Сапроново Ленинского округа Подмосковья дрон влетел прямо в окно квартиры на 20 этаже.

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