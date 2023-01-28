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Политолог Брутер прокомментировал предложения аналитиков RAND по Украине

Политолог Брутер прокомментировал предложения аналитиков RAND по Украине

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT прокомментировал предложения аналитиков американской некоммерческой организации RAND, предназначенные для урегулирования конфликта вокруг Украины.

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