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“Скандал по-Каннски”, – зрителям картины-победительницы в Каннах массово стало плохо, десятки потеряли сознание, потребовалась экстренная медицинская помощь

“Скандал по-Каннски”, – зрителям картины-победительницы в Каннах массово стало плохо, десятки потеряли сознание, потребовалась экстренная медицинская помощь

Итак, 74-й международный кинофестиваль в Каннах завершён, а главную награду получил фильм «Титан», а лично в руки она досталась Шерон Стоун.

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