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Позитив для оптимистов

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Русские жители Украины напоролись на то, за что боролись

Русские жители Украины напоролись на то, за что боролись

Придется Каменских, Потапу, Данилко, а вместе с ними еще миллионам русскоязычных людей на Украине напомнить: сколько бы они ни старались, они никогда не станут своими для тех, кто любит Бандеру и желает всех украинизировать.

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