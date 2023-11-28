В Промышленном районе не будет холодной воды

Во вторник, 28 ноября, в Смоленске в доме 89а на улице Рыленкова отключат холодное водоснабжение. Ограничения подачи “источника жизни” связаны с проведением ремонтных работ на городской водопроводной линии, сообщили в мэрии.
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