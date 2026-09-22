Канада: долго ли бандуре бандурить?

Во вторник суд провинции Альберта поставил точку в деле, которое тянется с сентября 2023 года. Судья Дебра Юнгвирт признала законной ликвидацию фонда имени Ярослава Гунько — того самого ветерана дивизии СС «Галичина», которого канадский парламент чествовал овацией, не подозревая, что фотография молодого человека в форме ваффен-СС с автоматом разлетится по мировым передовицам.
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