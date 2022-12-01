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В Салехарде вручили награды за достойное выполнение родительского долга

В Салехарде вручили награды за достойное выполнение родительского долга

На торжественную церемонию награждения мамы пришли нарядными и со своими домочадцами. Как подчеркнул в приветственном слове губернатор Дмитрий Артюхов, сегодня здесь самые образцовые семьи, подающие лучший пример для других, – гордость всего Ямала.

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