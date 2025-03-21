Подарили операцию за несколько миллионов: что изменила в себе невестка Наташи Королевой

Больше не о чем писать, кроме, как об этих дебилах....

Майя Majesty

Королева готова к внукам?!Какие уж тут сегодня внуки если весь этап с челюстно-лицевой хирургией только в начале. Итак зубов нет и челюсть неполноценная, а так вообще весь кальций на ребенка уйдет)) Да и потом - все эти серьезные операции похлеще беременности- огромный стресс для организма. Еще неизвестно как импланты после восстановления всего каркаса челюсти приживутся.