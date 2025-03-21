Невестка Наташи Королевой и Тарзана преображается в новой семье. Что изменила в себе девушка, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».
Подарили операцию за несколько миллионов: что изменила в себе невестка Наташи Королевой
Комментарии
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Игорь Кинжалов
Больше не о чем писать, кроме, как об этих дебилах....
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19 час.
Майя Majesty
Королева готова к внукам?!Какие уж тут сегодня внуки если весь этап с челюстно-лицевой хирургией только в начале. Итак зубов нет и челюсть неполноценная, а так вообще весь кальций на ребенка уйдет)) Да и потом - все эти серьезные операции похлеще беременности- огромный стресс для организма. Еще неизвестно как импланты после восстановления всего каркаса челюсти приживутся.
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7 час.
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