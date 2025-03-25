Какое транспортное средство лучше для дальних поездок

У каждого путешественника свои предпочтения относительно вида транспорта для дальних поездок. Одни стремятся быстро преодолеть обширные территории на самолете, другие предпочитают обозревать просторы, передвигаясь на теплоходе или наблюдая за миром из окна поезда.