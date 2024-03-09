Матвийчук: Украина пытается перекинуть боевые действия вглубь РФ

Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что массированные атаки украинских беспилотников на Ростовскую область в ночь на 9 марта могут быть направлены на вызов паники среди россиян и попытку ВСУ перенести боевые действия внутрь России.
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