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Иглесиас из сборной Испании о ценах на финал ЧМ: «Это позор»

Форвард сборной Испании и «Сельты» Борха Иглесиас публично раскритиковал стоимость билетов на финал чемпионата мира, который пройдет на «Метлайф Стэдиум».

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