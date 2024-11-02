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Кухня и дом

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Органайзеры для украшений своими руками: 10 стильных идей

Органайзеры для украшений своими руками: 10 стильных идей

﻿﻿Устали каждый раз развязывать цепочку или искать ту вторую серьгу в шкатулке, где все украшения сложены клубком? Хотите красиво и удобно хранить свои украшения? НашСоветик собрал для вас несколько крутых идей для хранения аксессуаров, которые вы легко сможете сделать сами всего за один вечер.

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