Органайзеры для украшений своими руками: 10 стильных идей

Устали каждый раз развязывать цепочку или искать ту вторую серьгу в шкатулке, где все украшения сложены клубком? Хотите красиво и удобно хранить свои украшения? НашСоветик собрал для вас несколько крутых идей для хранения аксессуаров, которые вы легко сможете сделать сами всего за один вечер.
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