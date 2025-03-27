Фигура при менопаузе: как избежать ожирения, воздействуя на уровень инсулина

У многих женщин менопауза сопровождается не только приливами, но и появлением нежелательных килограммов — что помогает их избежать? В период менопаузы многие женщины испытывают значительный дискомфорт: например, начинают страдать от избыточной потливости с неприятным запахом или от эмоциональных перепадов.