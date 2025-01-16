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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Швентек о Фиссетте: «Большинство тренеров – мужчины, но им нужно понимать то, что мы переживаем. Вим это очень хорошо делает»

Швентек о Фиссетте: «Большинство тренеров – мужчины, но им нужно понимать то, что мы переживаем. Вим это очень хорошо делает»

«А он сейчас смотрит или нет? (Смеется). Он отличный. Он здорово меня поддерживает. Работать в женском туре непросто.

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