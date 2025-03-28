Освобождение Казачьей Локни: история мужества и свидетельство варварства Ирина ВальковаСело Казачья Локня в Суджанском районе Курской области стало еще одним местом, где очевидна разница между защитниками и захватчиками.
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