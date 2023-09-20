Собянин назвал победителей премии «Лучший промышленный дизайн России»

Из 20 победителей конкурса 15 — компании из Москвы Правительство Москвы совместно с Минпромторгом и Минкультом России учредили премию «Лучший промышленный дизайн России», цель которой заключается в поддержке и популяризации промышленного дизайна.
Из 20 победителей конкурса 15 — компании из Москвы Правительство Москвы совместно с Минпромторгом и Минкультом России учредили премию «Лучший промышленный дизайн России», цель которой заключается в поддержке и популяризации промышленного дизайна.
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