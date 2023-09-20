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  • Юрий анин
    А чего странного все налоги в России идут в Москву, поэтому там возможны и реновация...и все дороги и кольца...а в Бо...Собянин: С начала...

Собянин назвал победителей премии «Лучший промышленный дизайн России»

Собянин назвал победителей премии «Лучший промышленный дизайн России»

Из 20 победителей конкурса 15 — компании из Москвы  Правительство Москвы совместно с Минпромторгом и Минкультом России учредили премию «Лучший промышленный дизайн России», цель которой заключается в поддержке и популяризации промышленного дизайна.

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