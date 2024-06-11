Коренные американцы страдали от заболеваний, сходных с сифилисом, задолго до Колумба

Фото: Череп древнего жителя Финляндии сохранил характерные для сифилиса повреждения костей / © Kati Salo, Finnish Heritage Agency / Автор: Plinia Abito Ученые из Швейцарии, Испании, Австрии и Бразилии сенсационно заявили: индейцы Бразилии страдали от заболеваний, сходных с сифилисом, задолго до прибытия Колумба на континент.
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