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  • Владимир Погодин
    А вот хохлы локти грызут,как же. никто не погиб!В центре Петербур...
  • radiofree RF
    Ввести карантин, всех по квартирам,нечего на новый год шастать по улицам.🤣🤣🤣В Петербурге ввел...
  • Александр Николаевич
    Санврачь города - Права! - Пора маски надевать - чертиков, бесиков и пр. нечисти, отпугивающей инородную НЕЧИСТЬ!!!В Петербурге ввел...

Что подарить мужчине на Новый год

Что подарить мужчине на Новый год

Ну а теперь пришло время презентов для самых сильных, волевых и независимых.фото: freepik.com--> Многих мужчин сложно найти в магазине, а у многих женщин нет времени сидеть и думать о том, что сильному полу подарить.

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