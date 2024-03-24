Москвичи могут перевести городские баллы на помощь пострадавшим в «Крокусе»

Перевести можно 500, 1 тыс., 2 тыс., 3 тыс. или 5 тыс. городских баллов Организаторы акции «Миллион призов» оповестили жителей Москвы о возможности использовать баллы, полученные за участие в городских проектах, в качестве пожертвований в помощь пострадавшим в Crocus City Hall и их семьям.