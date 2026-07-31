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Кристофер Ву: «Москва напоминает Париж. Тоже крупный мегаполис, много людей, исторические места и достопримечательности»

Защитник «Спартака» Кристофер Ву заявил, что Москва напоминает ему Париж. «Москва напоминает Париж. Тоже крупный мегаполис, много людей, исторические места и достопримечательности практически на каждом шагу», – сказал Ву.

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