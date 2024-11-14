Джаз по-приморски: поп- и рок-хиты на сцене филармонии

Традиционно в каждом Международном джазовом фестивале два дня посвящены приморскому джазу. 13 ноября на сцене Приморской краевой филармонии выступили музыканты, горячо любимые всеми поклонниками этого жанра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии