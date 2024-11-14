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Джаз по-приморски: поп- и рок-хиты на сцене филармонии

Джаз по-приморски: поп- и рок-хиты на сцене филармонии

Традиционно в каждом Международном джазовом фестивале два дня посвящены приморскому джазу. 13 ноября на сцене Приморской краевой филармонии выступили музыканты, горячо любимые всеми поклонниками этого жанра.

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