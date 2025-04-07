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Врач Кашух рассказала, что мужчины худеют на 16% быстрее женщин из-за физиологии

Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух расскаказала, что сброс лишнего веса у мужчин обычно происходит быстрее, чем у женщин, и это связано с физиологией.

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