Сенатор РФ от Ямала Алексей Ситников побывал с рабочим визитом в Надыме. Он осмотрел городские проекты, пообщался с ветераном СВО и местными предпринимателями, сообщил глава Надымского района Дмитрий Жаромских.
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