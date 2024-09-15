В Госдуме рассмотрят законопроекты о наказании за преступления с дипфейками

В Государственную думу России на рассмотрение внесут законопроект, который предполагает введение нового квалифицирующего признака в нескольких статьях Уголовного кодекса — использование дипфейк-технологий (deepfake), сообщает ТАСС.
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