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Премьер Словакии Фицо заявил Шмыгалю, что блокирует членство Украины в НАТО

Премьер Словакии Фицо заявил Шмыгалю, что блокирует членство Украины в НАТО

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил в интервью телеканалу RTVS, что на предстоящей встрече с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, запланированной на 24 января в Ужгороде, он планирует заявить о своем намерении блокировать членство Украины в НАТО.

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