«МЮ» хочет назначить нового тренера к концу апреля. Клуб следит за ситуацией Тухеля в «Челси»

«Манчестер Юнайтед» хочет выбрать нового тренера к концу апреля. Как пишет Daily Mail, английский клуб надеется, что сможет к концу следующего месяца сможет объявить имя нового тренера.

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