"Пульс Планеты"

47 448 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Liudmila Kosteley (Моисеева)
    Да как вы не поймёте, что не поднимутся они даже сейчас до нашего уровня. Надо или нам помогать, тогда будем вместе, ...Багдасаров объясн...
  • Vladimir Lioubimcev
    Так Козак уже сказал, что "вступление Украины в НАТО - внутреннее дело Украины"... Загодя уже утираемся...Американцы провер...
  • Vladimir Lioubimcev
    Американцы проверяют на прочность кубинский социализм уже лет 40. Если бы США посадить в такую изоляцию, через месяц ...Американцы провер...

"Рэкет" во имя народа: Тихановская нацелилась на здание посольства Белоруссии в Литве

"Рэкет" во имя народа: Тихановская нацелилась на здание посольства Белоруссии в Литве

"Рэкет" во имя народа: Тихановская нацелилась на здание посольства Белоруссии в Литве / tsikhanouskaya.

Вернуться к статье
84
Обсудить
игорь костюк
И когда только угомониться? Проиграла по всем вопросам....
Лариса Абросимова
Недалекая бабенка. Боюсь натворит дел на свою голову. Кто то очень хочет подставить ее.
Леонид
Ладно бы только на свою забубенную головку...
Анатолий Зиновьев
Сучка и мерзость поганая продавшая свою Родину за кровавые доллары кровавому ЗАПАДУ, она и мать родную продаст за кровавые доллары, У этой МРАЗИ ни совести, ни чести, ни стыда, ее место на виселице.
Iness Aartee
Дура и сама собой довольна!
виктор сальников
Дать бабе офис в конюшне!
Александр Токмаков
И где белорусские Петров и Баширов? Угостили бы шалаву каким-нибудь пургеном, чтобы с очка она не могла слазить.
Василий Целовальников
Хамьё, всегда остаётся ХАМЬЁМ!!!

Картина дня

наверх