"Пульс Планеты"Политика"Рэкет" во имя народа: Тихановская нацелилась на здание посольства Белоруссии в Литве "Рэкет" во имя народа: Тихановская нацелилась на здание посольства Белоруссии в Литве / tsikhanouskaya.Вернуться к статье84НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьигорь костюкИ когда только угомониться? Проиграла по всем вопросам....Лариса АбросимоваНедалекая бабенка. Боюсь натворит дел на свою голову. Кто то очень хочет подставить ее.ЛеонидЛадно бы только на свою забубенную головку...Анатолий ЗиновьевСучка и мерзость поганая продавшая свою Родину за кровавые доллары кровавому ЗАПАДУ, она и мать родную продаст за кровавые доллары, У этой МРАЗИ ни совести, ни чести, ни стыда, ее место на виселице.IAIness AarteeДура и сама собой довольна!виктор сальниковДать бабе офис в конюшне!Александр ТокмаковИ где белорусские Петров и Баширов? Угостили бы шалаву каким-нибудь пургеном, чтобы с очка она не могла слазить.Василий ЦеловальниковХамьё, всегда остаётся ХАМЬЁМ!!!Комментировать
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