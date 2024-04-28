A haber: женщина сожгла Коран в Швеции

Женщина сожгла Коран в Швеции. Об этом сообщил в социальной сети X телеканал A Haber. «В Стокгольме, столице Швеции, антиисламски настроенная женщина по имени Джейд Сандберг сожгла Священный Коран под охраной полиции», — отмечается в сообщении.
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