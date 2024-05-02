В Швеции на «Евровидении» запретят палестинские флаги и лозунги

На музыкальном конкурсе «Евровидение», который пройдет в этом году в Швеции, запретят палестинские флаги, политические лозунги и символику внутри спортивно-развлекательного комплекса «Мальмё Арена», сообщила газета Göteborgs-Posten со ссылкой на организаторов.
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