В Швеции на «Евровидении» запретят палестинские флаги и лозунги

На музыкальном конкурсе «Евровидение», который пройдет в этом году в Швеции, запретят палестинские флаги, политические лозунги и символику внутри спортивно-развлекательного комплекса «Мальмё Арена», сообщила газета Göteborgs-Posten со ссылкой на организаторов.