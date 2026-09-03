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Энциклопедия Техники

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LiDAR в 3D-печати: как лазерные глаза изменили мой подход к созданию деталей

LiDAR в 3D-печати: как лазерные глаза изменили мой подход к созданию деталей

Когда я в очередной раз выглянула в окно и увидела, как питерский ветер гоняет по стеклу мокрую кашу из дождя и снега, в голове неожиданно всплыла мысль о том, насколько далеко продвинулись аддитивные технологии за последние несколько лет.

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