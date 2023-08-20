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Бедный, бедный этот мир!

Бедный, бедный этот мир!

Смотришь новости: Г-сподь всемогущий, кто эти люди, которые то ли управляют миром, то ли делают вид, что им управляют, то ли и в самом деле в это верят, обладая интеллектом бритого ёжика, обаянием скунса и широтой видения и прозорливостью от природы слепого крота?! Про американских политиков всё ясно - достаточно на Байдена взглянуть.

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Комментарии
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Юлия Белова
А если мне Карин Жан-Пьер  &quot;Доширак&quot; напоминает, это что, дискредитация китайской лапши?
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6 час.
zn
zygmund nedialkow
Задача у них проста, стать богами на земле и иметь полный контроль над населением.
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1 час.
людмила пригарина
&quot;Смотришь новости: Г-сподь всемогущий, кто эти люди&quot; Кто? Обезьяны с гранатой.
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46 мин.

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