Эксперты рассказали, как сформировать и сберечь финансовую подушку безопасности

Эксперты в публикации на Банки.ру дали рекомендации по формированию финансовой подушки безопасности. Во времена турбулентности она необходима, чтобы быть готовым к кризису, увольнению, незапланированным тратам, ремонту или большим покупкам.
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