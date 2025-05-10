Фестиваль «Музыка на траве» откроется сегодня в Астрахани в новом формате

Сегодня, 10 мая, в театральном парке состоится открытие ежегодного фестиваля «Музыка на траве». В 19:00 на главной сцене выступят вокальный ансамбль «Настроение», вокалистка и руководитель вокальной школы «DoReMi» Анастасия Кудрявцева; дуэтв составе вокала и клавишных Алина Гафурова и Ольга Ермилова.