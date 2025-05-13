Яровая: одной из важнейших задач является обеспечение развития экономики нашей страны

Вице-спикер Государственной Думы, депутат фракции Единая РоссияИрина Яровая, выступая.Вице-спикер Государственной Думы, депутат фракции «Единая Россия» Ирина Яровая, выступая на пресс-подходе перед пленарным заседанием заявила, что одной из важнейших задач является обеспечение развития экономики нашей страны.
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