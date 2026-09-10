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Туркластер у Белокурихи обретет поставщика воды на фоне смены владельца "Водоканала"

Туркластер у Белокурихи обретет поставщика воды на фоне смены владельца "Водоканала"

В сентябре будет завершена регистрация муниципального предприятия, которое возьмет на себя обслуживание сетей водоснабжения и канализации на "Белокурихе горной", построенных и запущенных еще в конце 2025 года.

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