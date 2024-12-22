NJP: самый быстрый эффект при лечении СДВГ оказывают три лекарства

Ученые из Стокгольмского института установили, что стимуляторы лисдексамфетамин и метилфенидат, а также атомоксетин обеспечивают самый быстрый терапевтический эффект при краткосрочном лечении синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) у взрослых.