Тайвань созвал экстренное совещание по нацбезопасности на фоне учений КНР

Власти Тайваня созвали экстренное совещание по нацбезопасности из-за учений КНР. Представитель тайваньской администрации Го Яхуэй призвал Китай «прекратить военные провокации», которые разрушают «мирное и стабильное положение в регионе и угрожают демократической свободе Тайваня».
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