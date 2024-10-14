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Тайвань созвал экстренное совещание по нацбезопасности на фоне учений КНР

Тайвань созвал экстренное совещание по нацбезопасности на фоне учений КНР

Власти Тайваня созвали экстренное совещание по нацбезопасности из-за учений КНР. Представитель тайваньской администрации Го Яхуэй призвал Китай «прекратить военные провокации», которые разрушают «мирное и стабильное положение в регионе и угрожают демократической свободе Тайваня».

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