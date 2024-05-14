14 мая в Архангельской области заметно потеплеет

По данным Северного УГМС, сегодня в регионе ожидается температура воздуха от +7 до +12 градусов.Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, а также ветер западных направлений 2–7 метров в секунду.
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