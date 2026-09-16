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Обвиняемых по делу об атаке БПЛА на военные аэродромы водителей освободили

Обвиняемых по делу об атаке БПЛА на военные аэродромы водителей освободили

Мосгорсуд не стал продлевать арест четырех водителей по делу об атаках на военные аэродромы и освободил их из-под стражи.

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