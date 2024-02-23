Первые жители освобожденной Авдеевки получили паспорта граждан РФ

Глава Ясиноватского муниципального округа, в состав которого входит освобожденная Авдеевка, Дмитрий Шевченко заявил, что первые жители вышеуказанного города получили паспорта граждан Российской Федерации.
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