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Первые жители освобожденной Авдеевки получили паспорта граждан РФ

Первые жители освобожденной Авдеевки получили паспорта граждан РФ

Глава Ясиноватского муниципального округа, в состав которого входит освобожденная Авдеевка, Дмитрий Шевченко заявил, что первые жители вышеуказанного города получили паспорта граждан Российской Федерации.

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