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ИА Реалист

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КНДР отвергла резолюцию МАГАТЭ и пообещала сохранить ядерный статус

КНДР отвергла резолюцию МАГАТЭ и пообещала сохранить ядерный статус

СЕУЛ (ИА Реалист). 19 сентября, по сообщению ЦТАК, заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон выступила с заявлением, официально отреагировав на резолюцию по КНДР, принятую 70-й сессией Генеральной конференции МАГАТЭ.

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