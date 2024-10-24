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Фотография на память: архивные снимки позволяют проследить эволюцию города и понять дух места

Фотография на память: архивные снимки позволяют проследить эволюцию города и понять дух места

Здание Центрального телеграфа на Тверской улице в Москве, утраченный павильон Курзал в санатории «Сестрорецкий курорт» под Петербургом, дом городского головы Симанова в Екатеринбурге — сохранившиеся фото, рисунки и описания позволят воссоздать первоначальный облик этих и многих других объектов с историейОтправной точкой для этого материала стала состоявшаяся недавно презентация новой монографии «Страна Наума Грановского»* — классика советской фотографии, которого называли московским летописцем и главным архитектурным фотографом СССР.

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