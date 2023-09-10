Политики Европы готовы повернуться к России, но ждут результатов на украинском фронте

Политолог оценил возможность прихода к власти оппозиционных сил в Словакии, Болгарии и Франции Павел Еськов На фото: премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент России Владимир Путин (слева направо) во время встречи в Кремле, 2016 год.
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