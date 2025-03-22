Деградация человечества и общество истребления Деградация человечестваКак показывают статистические исследования, с каждым годом человечество деградирует, теряет концентрацию и логику.
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Деградация человечества и общество истребления Деградация человечестваКак показывают статистические исследования, с каждым годом человечество деградирует, теряет концентрацию и логику.
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