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141 человек задержан в Париже после поражения Франции от Испании. Большинство арестов – за «использование пиротехники против правоохранительных органов и экстренных служб»

Полиция Парижа задержала 141 человека из-за беспорядков после матча сборных Франции и Испании на чемпионате мира.

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