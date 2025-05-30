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Пенсионер из Чистополя лишился сбережений

Житель Чистополя стал жертвой сложной схемы мошенничества, лишившись почти полумиллиона рублей. Все началось с обычного звонка из якобы управляющей компании, где мужчине сообщили о необходимости замены домофона и предложили оформить договор онлайн.

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